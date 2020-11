De stap vooruit van Jasper Philipsen in 2020

Jasper Philipsen kan winnen op het hoogste niveau en is goed op weg om uit te groeien tot een hele sterke, complete renner. Dat is één van de conclusies die we kunnen trekken uit de Vuelta. En aan de meet is hij natuurlijk erg snel.

Het is ook zo dat Philipsen in 2020 een grote stap voorwaarts heeft gezet. Die ontwikkeling is dus al langer aan de gang. Dat onderschrijven we door er zijn prestaties in de massasprints er even bij te halen. Philipsen is niet langer enkel één van de subtoppers, hij leunt heel dicht bij de absolute top aan.

Tour Down Under: Philipsen klopt in de eerste rit onder meer Elia Viviani, vorig seizoen goed voor een massa zeges bij Deceuninck-Quick.Step, en de anders pijlsnelle Caleb Ewan. Bennett wint. Op de tweede dag is er een verdienstelijke vierde plaats voor Philipsen. In rit vier moet hij enkel Bennett en Ewan voor laten. Hij houdt wel Nizzolo achter zich, die wint wel een dag later. Philipsen wint het puntenklassement.

Ronde van Polen: De eerste rit staat in het teken van de zware valpartijen aan het einde, met vooral de horrorcrash van Jakobsen. In de laatste rit positioneert Philipsen zich op een vijfde stek.

Tour du Limousin: Philipsen is één van de grote kanshebbers in de derde rit met aankomst in Chamberet en maakt het ook mooi af.

Brussels Cycling Classic: Philipsen is vijfde, voor ex-winnaar Ackermann, maar er zijn er dus nog wel vier nog sneller.

Ronde van Luxemburg: Een groepsspurt, maar geen etappe voor pure sprinters op dag één. Philipsen houdt zich toch mooi staande met een vijfde plek. Een dag later is hij tweede achter Arnaud Démare.

BinckBank Tour: Jasper Philipsen toont twee dagen op rij dat hij het niveau heeft om Pascal Ackermann, toch één van de topsprinters, te kloppen. De eerste dag vloert Philipsen ook Mads Pedersen en levert hem dat ook de zege op. In Aalter zijn de rollen omgekeerd en is Philipsen tweede, maar het is duidelijk dat hij oprukt in de hiërarchie van de sprinters.

Scheldeprijs: Er zit veel meer in dan zijn uiteindelijke vijfde plaats. Philipsen maakt misbaar nadat hij gehinderd wordt en ingesloten geraakt, Merlier is dan weer kwaad op Philipsen.

Vuelta: Met een machtige sprint van ver maakt Philipsen indruk in Ejea de los Caballeros. Pas op de valreep passeert Bennett, die het puntenklassement in de Tour won, hem nog. Wel is Philipsen weer sneller dan Ackermann. Die wint wel rit negen na declassering voor Bennett en Philipsen die zich niet super kan positioneren. Wanneer dat wel lukt in Puebla de Sanabria neemt hij Ackermann opnieuw te grazen en boekt hij zijn eerste ritzege ooit in een grote ronde.