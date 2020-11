Lotto Soudal Ladies verwelkomen Zweedse renster van Parkhotel Valkenburg

Parkhotel Valkenburg is al langer een grote naam in het vrouwenwielrennen. Lotto Soudal Ladies weet daar een renster te gaan halen met de Zweedse Hanna Nilsson. Zij is één van de vier nieuwkomers bij de vrouwenploeg van Lotto.

Nilsson geeft aan dat Lotto ook een bepaalde waarde heeft in het vrouwenwielrennen. "Het Lotto Soudal Team is een gevestigde waarde in het peloton. Ik ben blij dat ik volgend seizoen deel mag uitmaken van deze ploeg. Als Zweedse kan ik me goed vinden in de Belgische mentaliteit. Onze manier van denken en gedragen is heel gelijkaardig." SAMENWERKEN MET EX-PLOEGGENOTE Er zijn natuurlijk ook nog andere redenen waarom ze besloten heeft om naar Lotto te gaan. "Ik kan bovendien niet wachten om samen te werken met Annelies Dom als ploegleidster. In 2016 (bij Lensworld – Zannata, n.v.d.r.) was zij een jaar mijn ploeggenote." Nilsson heeft ook al aangegeven wat haar verwachtingen zijn voor haar eerste seizoen bij de Belgische ploeg. "Ik mik volgend jaar op podiumplaatsen in rittenkoersen en een toptienplaats in de Ardennenklassiekers."