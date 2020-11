Pech voor Gerben Thijssen: jonge Belg moet opgeven in de Vuelta

Slecht nieuws voor Lotto-Soudal. De jonge Belg Gerben Thijssen heeft namelijk moeten opgeven in de Vuelta. Pech voor Thijssen, want onze landgenoot deed het uitstekend en eindigde in de negende etappe zelfs op een knappe tweede plaats.

U moet niet meer zoeken naar Gerben Thijssen in de Vuelta. Onze landgenoot heeft moeten opgeven door problemen aan zijn maag en darmen. Het is een aderlating voor Lotto-Soudal, want Thijssen was één van de revelaties in deze grote ronde.

Zijn beste prestatie was ongetwijfeld in de negende etappe, want daar eindigde de 22-jarige Thijssen op een knappe tweede plaats. Hij maakte zijn debuut in een grote ronde, maar zijn avontuur is, met nog drie dagen te gaan tot Madrid, afgelopen.