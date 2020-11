Tim Wellens op zoek naar derde ritoverwinning in de Vuelta: onze landgenoot zit in de vlucht van de dag

Deze ochtend zijn de renners al begonnen aan de vijftiende etappe in de Vuelta. Het is een rit van ongeveer 230 kilometer van Mos naar Puebla de Sanabria. Tim Wellens lijkt op zoek te gaan naar zijn derde ritoverwinning, want hij zit opnieuw in de vlucht van de dag.

De renners krijgen een heuvelachtige rit van ongeveer 230 kilomter te verwerken. Tim Wellens heeft echter stevige concurrentie in de kopgroep, want onder meer Guillaume Martin, Luis León Sánchez, Alex Aranburu en Rui Costa zijn van de partij. De vlucht van de dag telt in totaal zo'n 13 renners.