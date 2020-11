AG2R versterkt zich naast grote namen ook met jonge talenten

AG2R heeft het 23-jarige talent Nicolas Prodhomme een eerste profcontract aangeboden. Prodhomme liep al stage bij Cofidis en AG2R en mag zich vanaf 2021 ook officieel prof noemen.

Prodhomme is er in zijn beloftecarrière maar eenmaal in geslaagd om een koers te winnen, maar daar maakte hij toch wel een naam voor zichzelf. In de Poolse Orlen Nations Grand Prix bleef hij namelijk Andreas Kron, Ilan Van Wilder en Mauri Vansevenant voor.

Maar ook in het rondewerk deed Prodhomme het niet slecht met een mooie zesde plaats in de Tour de Savoie Mont Blanc. Bij AG2R hopen ze misschien wel dat ze de nieuwe Romain Bardet aangetrokken hebben.

"Ik ben blij dat ik de stap naar de profs kan maken, dat is een kinderdroom die uitkomt", klinkt het bij Prodhomme. "Ik ken de ploeg goed en ik ben heel trots dat ik er deel van mag uitmaken."