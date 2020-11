Carapaz ziet nog mogelijkheden: "Moeten niet wachten op slotklim zaterdag"

Zaterdag wordt er beslist wie de Ronde van Spanje zal winnen: Primoz Roglic, Richard Carapaz of toch nog Hugh Carthy? De Ecuadoriaan van Team Ineos staat 39 seconden achter in het algemene klassement.

Maar de Giro-winnaar van 2019 zegt niet noodzakelijk te moeten wachten op de slotklim zaterdag. "Ik denk dat er nog iets zal gebeuren voor de etappe van zaterdag", klinkt het bij Tuttobiciweb.

"Het is uiteraard een cruciale etappe maar ook vrijdag zullen er wat verschillen zijn. Sommige ploegen zullen aanvallen, we moeten gefocust zijn om op het juiste moment mee te glippen want we mogen geen fouten meer maken", zegt Carapaz.

Hij blijft alleszins heel optimistisch: "Ik voel me nog steeds favoriet om deze Vuelta te winnen. Jumbo-Visma is een sterke ploeg en we zijn allemaal moe maar nu draait het om de frisheid van de kopmannen. Ik wil in Madrid de rode leiderstrui dragen en er kan nog veel gebeuren", is Carapaz strijdvaardig.