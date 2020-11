Circus-Wanty Gobert maakt het team verder klaar voor WorldTour-seizoen met Zuid-Afrikaan van NTT

Circus-Wanty Gobert is volop aan het inkopen om het team sterk genoeg te maken voro de WorldTour. Het continentale team heeft de licentie van CCC overgekocht en wil ervoor zorgen dat ze geen mal figuur slaan.

Na vele nieuwe namen, is volgens Het Nieuwsblad ook de zevende een feit, want de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes zou een contract getekend hebben bij de ploeg van Hilaire Van Der Schueren.

Meintjes is een 28-jarig klimtalent dat in het verleden tweemaal achtste werd in de Ronde van Frankrijk. Ook in de Vuelta en de Dauphiné behaalde hij al een top-10 notering.

Een veelwinnaar is hij echter niet. Meintjes won eenmaal het Zuid-Afrikaans kampioenschap, eenmaal de Afrikaanse kampioenschappen en in 2015 het eindklassement + een etappe in de Internationale week Coppi e Bartali.