De oogst van de Vuelta van Froome tot dusver... -15

Chris Froome maakte in de Vuelta zijn terugkeer in het groterondewerk. Van een leien dakje loopt het echter allemaal niet. Op de beklimmingen lost Froome steeds vroegtijdig. Wat de UCI-ranking levert zijn deelname zelfs een negatief saldo op.

Dat we bergop nog niet de beste Froome zien mag wellicht niet verbazen. Daar zal het dan toch nog te vroeg voor zijn. Ook in de tijdrit speelde hij geen rol van betekenis. Waardoor hij tot dusver zichzelf ook nog in geen enkele etappe een ereplaats kon toe-eigenen.

Terwijl het hem misschien toch wat moed zou kunnen geven als hij de nodige UCI-punten kan verzamelen. Dat zit er voorlopig niet in, integendeel. Donderdag was de Brit vergeten het controleblad te ondertekenen. Dat kwam hem op een boete te staan en een aftrek van vijftien punten op de ranking.

Chris Froome had zero points in the UCI ranking. -15 after today's penalty. Vuelta20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta20 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) November 5, 2020

Dat wil zeggen dat de hele Vuelta voor Froome tot dusver resulteert in min vijftien punten op de UCI-ranking. Een beloning voor zijn inspanningen om terug te keren naar de top is er voorlopig niet bepaald.