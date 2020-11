José De Cauwer zet lofzang verder: "En of hij koersen kan winnen, we wisten dat hij dit kon"

José De Cauwer volgt als co-commentator voor Sporza de Vuelta van op de eerste rij en heeft dus ook de overwinning van Jasper Philipsen kunnen aanschouwen. De Cauwer had zich eerder al positief uitgelaten over de Belg van UAE en de lovende woorden werden er niet minder op.

Het was een enthousiaste De Cauwer nadat Philipsen naar de zege spurtte in Puebla de Sanabria. "Wat een formidabele sprintzege van Philipsen. En of hij koersen kan winnen! Het was echt een zware aankomst, maar Philipsen begon tóch van ver, verraste iedereen en liet niemand nog terugkomen. En dat na een etappe van 230 kilometer, in heel zware weersomstandigheden."

De Cauwer zwaar onder de indruk dus. Die had het al over de complete renner die Philipsen aan het worden was nadat laatstgenoemde de top tien haalde na een lastige rit. "Je zag al wat hij in etappe 10 naar Suances deed, waar hij negende werd tussen de klassementsmannen. Dat was een steile aankomst van twee kilometer lang, hé."

GEBROEDERS ROODHOOFT BLIJ

Dat Philipsen nu dus de hoofdvogel afschoot, verbaasde De Cauwer niet. "We wisten dat hij dit kon, op dit soort aankomsten." Volgend seizoen ruilt Philipsen UAE voor Alpecin-Fenix. "Ze hebben bij Alpecin-Fenix voor volgend jaar een hele goeie binnengehaald. De gebroeders Roodhooft zullen blij zijn."