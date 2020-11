Sprint krijgt nog een staartje: Rui Costa eindigt niet als derde maar wordt gedeclasseerd

Rui Costa eindigde op de derde plek in de 16e etappe van de Ronde van Spanje. Althans, dat was zo voor een kwartier want de jury besliste om de Portugees uit de uitslag te schrappen.

Costa is met zijn 34 lentes een van de meest ervaren renners in het peloton. Hij heeft ook een aardige erelijst opgebouwd: wereldkampioen in 2013, driemaal winnaar van de Ronde van Zwitserland, drie etappes in de Tour de France... Maar de voorbije jaren loopt het allemaal wat stroever voor de Portugees. In de 16e etappe van de Vuelta sprintte hij mee met een uitgedund peloton voor de ritzege. Costa werd derde, de etappewinst was voor Cort. De jury besliste echter om Costa te declasseren naar plaats 32, de laatste plek van het 'peloton.' Op het moment dat Costa zijn sprint inzet, wijkt Costa wel veel uit naar rechts. Daardoor moest Cort Nielsen goed opletten en ook uitwijken. Dat lukte hem goed aangezien hij ook de etappe won. 🚴🇪🇸 | Magnus Cort Nielsen pakt de dagzege! Primoz Roglic wordt tweede en sprokkelt nog wat secondes voor het klassement!



