Wereldkampioen tijdrijden en viervoudig ritwinnaar uit Giro heeft corona

Hij was de grote smaakmaker uit de Giro en domineerde elke tijdrit die hij reed de laatste maanden, ook op het WK. Nu zit Filippo Ganna op gezondheidsvlak echter in een minder gunstige situatie. De Italiaan heeft het coronavirus opgelopen.

De Italiaanse wielerfederatie heeft dit bevestigd. Filippo Ganna is nu thuis in quarantaine gegaan. Ganna bevond zich in Lombardije met de Italiaanse ploeg voor het EK baanwielrennen, dat van 11 tot 15 november doorgaat in het Bulgaarse Plovdiv.

MILDE SYMPTOMEN

Een eerdere coronatest had nog uitgewezen dat Ganna op dat moment het virus niet had. Nadat hij milde symptomen kreeg, trok de renner van Ineos zich echter terug op zijn kamer. Hij liet donderdag nog eens een test afnemen en die bleek positief.

Filippo Ganna heeft een uitmuntend tweede seizoensdeel achter de rug, met een overwinning in alle zes tijdritten die hij betwistte en daarnaast ook nog een overwinning in een rit in lijn in de Ronde van Italië.