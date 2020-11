Carapaz komt heel dicht maar Vuelta-zege is dan toch voor Primoz Roglic, Gaudu wint etappe

Carapaz heeft zijn best gedaan maar is er niet in geslaagd om zich nog in de rode leiderstrui te fietsen op de voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje. De Ecuadoriaan pakte 21 seconden terug op Roglic maar de eindoverwinning is voor de Sloveen. Gaudu won zijn tweede etappe in deze Vuelta.

Met de voorlaatste etappe op het programma was het vandaag D-Day in de Vuelta. Leider Primoz Roglic moest 45 seconden verdedigen tegenover Carapaz en 53 tegenover Carthy.

Een grote groep van 34 renners trok in de aanval in deze lastige etappe met aankomst bergop, daarbij zaten ook de Belgen Stan Dewulf en Tosh Van Der Sande. Maar door het lastige parcours blijven alleen de betere klimmers over.

Soler mislukt voor etappewinst

In het peloton bepaalt Movistar het tempo terwijl ze ook drie mannetjes in die vroege vlucht hebben. Op de voorlaatste klim van de dag valt Soler uit vanuit het peloton, in de hoop om met de vooruitgeschoven mannetjes richting etappewinst te kunnen stomen maar op de slotklim kraakt Soler.

In de kopgroep reden Donovan, Ion Izagirre en Mäder even weg van de rest maar op de klim stoomt David Gaudu over het drietal op weg naar zijn tweede etappezege.

Carthy opent de debatten voor klassementsrenners

Hugh Carthy is de eerste van de klassementsmannen die aanvalt. Carapaz reageert meteen, Roglic rekent op Kuss. Maar Kuss kijkt achterom want zijn vat is leeg. De rode trui neemt Mas mee tot in het wiel van de twee.

Op 3 kilometer van de streep valt Carapaz aan voor zijn ultieme poging om deze Vuelta te winnen. Roglic kan het gat niet dichtrijden. De Sloveen waait terug tot bij Mas en Carthy.

Op 2 kilometer van de streep is Carapaz erin geslaagd om zijn verschil te halveren. Maar Roglic krijgt een engelengeschenk want Lennard Hofstede zat vanuit de ontsnapping nog voor de favorieten en laat zich uitzakken om voor kopman Roglic te rijden.

Ondertussen rijdt Gaudu naar zijn tweede etappeoverwinning in deze Vuelta maar de strijd wordt geleverd tussen de klassementsmannen.

Carapaz komt net tekort

Onder de rode vod van de laatste kilometer moet Carapaz nog 18 seconden goedmaken op Roglic, de Ecuadoriaan lijkt net te kort te komen. Op de streep pakt Carapaz 21 seconden op Primoz Roglic waardoor de Sloveen met 24 seconden verschil deze Ronde van Spanje wint. Hugh Carthy wordt derde.