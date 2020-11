Nummer 6 uit Sanremo onverwacht dicht bij zege: "Zo'n mooie kans, mannen als Roglič hadden die extra versnelling"

Soms krijgen ook de mannen van de tweede rij een schitterende kans op een groot succes op het hoogste niveau. Dat was het geval voor Dion Smith. Snel aan de meet, maar meestal zijn er wel een aantal renners net wat sneller. Ook nu, terwijl de pure sprinters toch overboord waren.

De ritzege in de zestiende rit van de Vuelta: het had echt wel gekund. Onderweg was het wel afzien voor Dion Smith. "Op die klim van eerste categorie voelde ik mij goed. Het lastigste gedeelte kwam daarna. Movistar was aan het koersen, dus ik kon de benen wat sparen."

Ik ben er behoorlijk kapot van

Nadat Cavagna werd teruggegrepen, volgde zowaar een kans om te sprinten voor de overwinning. "Het was zo'n mooie kans. Ik ben er behoorlijk kapot van, moet ik zeggen. Mannen als Roglič hadden nog die extra versnelling, want de beklimmingen kosten hen minder energie dan mij."

Smith had zijn aanpak in de sprint wel weloverwogen. "Ik probeerde Sütterlin te volgen, want dat is een grote, sterke jongen. Ik kon uit zijn wiel komen, maar Magnus Cort bleek de sterkste te zijn." Na de declassering van Rui Costa schoof de renner van Mitchelton-Scott nog op naar de derde plek. Meer zat er niet in.