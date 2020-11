Roglic wint voor tweede jaar op rij Vuelta: "Had niet meer alles onder controle"

Na een tweede plaats in de Ronde van Frankrijk is Primoz Roglic erin geslaagd om de Ronde van Spanje op zijn naam te schrijven. In de voorlaatste etappe werd hij nog wel aangevallen door Carapaz maar uiteindelijk houdt de Sloveen 34 seconden over.

In het flashinterview achteraf was Roglic niet uitgelaten met zijn Vuelta-overwinning. De Sloveen beseft dat het een enorm lastige strijd is geweest.

"Een spannende en opwindende etappe is altijd leuk, maar vandaag was het wel heel spannend", bekent hij. "Toen Carapaz aanging, hoopte ik dat mijn eigen tempo goed genoeg was om de leidersplaats te behouden."

In het slot kon Roglic nog rekenen op Lennard Hofstede. De Nederlander zat in de ontsnapping van de dag en kon zich laten uitzakken om belangrijk kopwerk te doen voor zijn kopman in moeilijkheden. "Hij was zeer welkom, elke meter die hij gereden heeft was fantastich voor mij. Maar eigenlijk moet ik de hele ploeg bedanken voor elke kopbeurt die ze voor me gedaan hebben", vergeet hij zijn dankbaarheid niet te uiten.