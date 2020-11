Sanne Cant tevreden na zevende plek op EK: "Boek vooruitgang waar ik op gehoopt had"

Sanne Cant was relatief tevreden met haar zevende plaats op het EK in Rosmalen. Vooral de progressie die ze maakt, stemt haar goedgezind.

Cant nam een goede start en dook als derde het veld in, daarna kon ze het snelle tempo van de Nederlandse dames evenwel niet volgen. "Ik had in die tweede ronde geen antwoord op de versnellingen vooraan. Vanaf dan was het zaak om niet te veel tijd te verliezen", zegt Cant bij Sporza.

"Ik toonde geen verval tijdens de cross, dat is heel belangrijk. Ik heb kunnen vechten tot de streep en eindig zevede maar dat had even goed plaats 5 kunnen zijn", klinkt het.

Cant is alleszins hoopvol voor de rest van het seizoen. "Ik denk dat ik de aansluiting met de top aan het maken ven. Het speelt in mijn voordeel dat er nu een opeenvolging van wedstrijden komt. Ik presteer hier zoals ik gehoopt had", besluit ze enigszins opgetogen.