🎥 Geen fans? Vergeet het! Richard Carapaz geprezen door menigte landgenoten in Madrid

Hoewel wielerliefhebbers in deze coronatijden vooral het advies krijgen om niet naar de koers af te zakken, kon Carapaz wel rekenen op de aanwezigheid van een aantal enthousiaste supporters in de laatste aankomstplaats van de Vuelta.

Op het Twitteraccount van Ineos is te zien hoe een menigte Ecuadoriaanse fans van achter hekken de naam van Carapaz scanderen en hem toezingen. Hij geniet er zelf zichtbaar ook van. In elk geval lagen deze supporters niet meteen wakker van het coronavirus.

The pride of Ecuador! 😍🇪🇨



We're blown away by this incredible show of support for @RichardCarapazM at Vuelta20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta20. #FuerzaRichie pic.twitter.com/WsMIeFnQ5T