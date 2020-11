Roglič voor tweede jaar op rij overwinnaar in Vuelta en legt uit hoe team het aanpakte: "Schat deze zege erg hoog in"

Als een echte 'ganador' stak Primož Roglič zijn fiets omhoog nadat hij de streep bereikte in Madrid. Want de winnaar, dat is hij. Dat was hij vorig jaar overigens ook al in de Vuelta. Toch een eindzege in een grote ronde in 2020 dus voor de Sloveen, nadat het in de Tour nipt mis ging.

Ook dit was weer een 'teameffort' van Jumbo-Visma. "Mijn ploegmaats en ik hebben er elke dag voor gevochten. We hebben elke rit behandeld als een eendagskoers. Ik ben trots op deze verwezenlijking van ons allemaal. Ik voelde mij de voorbije drie weken nog goed in vorm. Ik ben blij dat ik mijn seizoen zo kan beëindigen."

Roglič won de Vuelta in 2019 en doet het nu opnieuw in 2020. Hoe weegt hij beide zeges tegen mekaar af? "De eindzege in 2019 was natuurlijk speciaal, want het was de eerste grote ronde die ik won. Desondanks schat ik deze nieuwe zege ook erg hoog in, want het maakt deel uit van een geweldig seizoen."

GOED GEORGANISEERD

Roglič stond bij de aankomst in Madrid ook stil bij de huidige omstandigheden waar de pandemie voor gezorgd heeft. "We moeten blij zijn dat we de Vuelta dit jaar konden rijden. Daar wil ik de organisatie van de Vuelta en alle betrokkenen voor bedanken. Het was heel goed georganiseerd."