Opvallend: geen positieve renners in Vuelta, wel 45 positieve agenten

In de Ronde van Spanje heeft geen enkele renner positief getest op het coronavirus. Opmerkelijk, maar ook goed nieuws. Opvallend is dat er wel 45 agenten die alles in goede banen moesten leiden wél positief getest hebben.

In de Ronde van Frankrijk waren ook geen positieve renners, in de Giro wel. Zo hadden Kruijswijk en Simon Yates COVID-19. Zondag na de 18e en laatste etappe van de Vuelta werd iedereen van de caravaan nog eens getest en de tests van 45 leden van de Guardia Civil bleken positief te zijn. De agenten waren echter niet meer in de Vuelta-bubbel en allemaal onderweg naar huist. "Dat deze agenten naar huis gekeerd zijn is in strijd met de maatregelen en reglementen. In de toekomst moet men strenger optreden", klinkt het bij de werknemersbond van de Guardia Civil.