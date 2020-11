Merijn Zeeman prijst de weerbaarheid van Roglic na verloren Tour de France

Primoz Roglic is er op een knappe manier in geslaagd om zijn seizoen nog een positieve wending te geven na de verloren Ronde van Frankrijk. Eindwinst in de Vuelta zorgt ervoor dat hij toch een grote ronde op zijn naam kan schrijven.

Ook sportief directeur van Jumbo-Visma, Merijn Zeeman, is onder de indruk van de Sloveen. De Nederlander werkt met Roglic samen sinds 2016 en schat deze Vuelta-zege zeer hoog in. "Vorig jaar voor de Vuelta was hij op hoogtestage geweest en had hij bijna geen koers gereden waardoor hij zeer fris zat", klinkt het.

"Maar dit jaar... is er ooit een sporter geweest die net de grootste teleurstelling van zijn sportcarrière te verwerken had en toch nog een monument (L-B-L) en een grote ronde gewonnen heeft in hetzelfde jaar? Ik vind het heel knap dat hij dat gedaan heeft", luidt de lof van Zeeman.

"Alle focus lag op de Tour de France, dat was het grote doel van de ploeg. Maar het eindigde traumatisch voor ons, je kan je niet voorstellen hoe groot die teleurstelling ook bij Primoz was. Dat gevoel is er nu nog maar anderhalve maand later is Roglic er nog in geslaagd om die Vuelta te winnen", besluit hij.