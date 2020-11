Opgepast Victor Campenaerts, deze Britse renner valt op 12 december het werelduurrecord aan

De Brit Alex Dowsett heeft van het werelduurrecord een doel gemaakt. Op 12 december zal hij het record aanvallen dat nu in handen is van Victor Campenaerts.

Dowsett pronkte al een keertje op de lijst van het werelduurrecord in 2015 maar amper een maand later was zijn landgenoot Bradley Wiggins sneller. "Dat was een beetje frustrerend want ik voelde achteraf dat ik nog wel wat in de tank had. Al het harde werk erin gestoken en dan aan 80% rijden... ik wil zien tot wat ik in staat ben", klinkt het bij Cyclingnews.

Dowsett won dit jaar in de Giro een etappe en wil zijn vorm dus doortrekken tot midden december, wanneer hij in de velodroom van Manchester een poging gaat doen om het werelduurrecord van Victor Campenaerts te breken. In 2015 reed Dowsett 52,937 kilometer. Campenaerts deed het met 55,089 km toch wat beter.

"Campenaerts heeft de lat erg hoog gelegd, maar het is nog niet onmogelijk om te breken", luidt het strijdvaardig. Dowsett is zesvoudig Brits kampioen tijdrijden en werd vorig jaar 5e op het WK tijdrijden.