Opvallend: voor het eerst in 8 jaar geen Nederlandse ritwinnaar in een grote ronde

In 2020 heeft Nederland geen enkele ritzege kunnen boeken in een grote ronde. Het is opvallend, want het is de eerste keer in 8 jaar dat een Nederlandse renner niet kon winnen in de Giro, Tour of Vuelta.

Geen ritzeges voor Nederlandse renners in de grote rondes dit seizoen. Het is wel verrassend te noemen, want volgens AD.nl is het al geleden van 2012 dat er geen enkele Nederlander een rit kon winnen in de Giro, Tour en Vuelta. Het heeft natuurlijk wel te maken met het feit dat Jakobsen en Groenewegen, twee snelle Nederlandse sprinters, er in het laatste deel van het seizoen niet meer bij waren. Door de zware val in de Ronde van Polen hebben ze allebei de drie grote rondes gemist. Bauke Mollema viel dan weer geblesseerd uit in de Tour en Tom Dumoulin is nog op zoek naar zijn beste vorm van vroeger.