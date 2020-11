Tejay van Garderen komt met nieuws over zijn toekomstige ploeg

Tejay van Garderen had nog geen werkgever gevonden voor het volgende wielerjaar, maar de renner van Education First Pro Cycling heeft nu toch een contract beet.

Tejay Van Garderen maakte het contractnieuws bekend via zijn eigen instagrampagina. "Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ik ook in 2021 voor EF Pro Cycling zal rijden. Op naar mijn 12e seizoen als prof en er is heel wat om naar uit te kijken", schreef hij.

Voor de Amerikaan wordt het zijn derde jaar bij EF. Voorheen was Van Garderen zeven jaar aan de slag bij BMC, waar hij twee keer vijfde werd in het algemeen klassement van de Ronde van Frankrijk (2012 en 2014). In 2012 leverde hem dat ook de witte trui voor best geklasseerde jongere op.