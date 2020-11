Laurens Sweeck had het niet onder de markt in Niel: "Het was vechten tot op het einde"

Laurens Sweeck heeft deze middag de Jaarmarktcross in Niel gewonnen. Sweeck was net iets sterker dan zijn ploegmaat Eli Iserbyt. Toon Aerts eindigde op de derde plaats. De Belgische kampioen was na de wedstrijd uiteraard zeer tevreden.

Laurens Sweeck gaf na de wedstrijd een reactie bij Sporza. "Het geeft altijd een grotere kick als je tot op het einde moet knokken voor de overwinning. Het was vechten tot op het einde", aldus de Belgische kampioen in het veldrijden. Deze overwinning doet deugd voor Sweeck. "Ik heb een paar mindere weken gehad. Op het EK was het goed, maar had wat pech. Heb vandaag bewezen dat ik goede benen had", vertelde Sweeck na de wedstrijd.