Na de pro-Trump tweets en de schorsing: juniorenwereldkampioen van 2019 mag in 2021 opnieuw koersen

De schorsing van de wereldkampioen bij de junioren van 2019 zit er op. In het wielerseizoen 2021 zal zijn ploeg Trek-Segafredo Quinn Simmons weer opstellen. Dat gebeurde aan het eind van 2020 niet meer, nadat de renner zich bezondigde aan enkele tweets die geïnterpreteerd werden als 'blackface'.

Het begon allemaal met een reactie van Simmons op een tweet van journaliste José Been, waarin hij liet blijken een aanhanger van de Amerikaanse president Donald Trump te zijn. Simmons deed dit echter door een donkerbruine zwaaiende hand te gebruiken als emoji.

GEEN KLASSIEKERS

Dat kon geïnterpreteerd worden als 'internet blackface', oftewel een gebrek aan raciaal bewustzijn op het internet. Trek-Segafredo ging onmiddellijk over tot actie en strafte hem streng: het zette hem op non-actief. Voor Simmons betekende dit dat hij zijn geliefde klassiekers, die hij voor het eerst bij de profs ging betwisten, uit zijn hoofd moest zetten.

Simmons excuseerde zich ook voor het incident. Trek-Segafredo laat nu aan Cyclingnews weten dat alles opgelost is en de schorsing is opgeheven. Simmons zal in 2021 dus weer voor het team in actie komen.