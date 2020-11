Sponsor zet ook schouders onder project Jumbo-Visma in vrouwenwielrennen met Marianne Vos

De ambitieuze plannen van Jumbo-Visma om uit te pakken met een straffe vrouwenploeg, met Vos als uithangbord, krijgen steeds meer vorm. Ook in de omkadering. Eén van de sponsors die Jumbo-Visma al steunde zet zich ook volledig achter dit nieuwe project.

Nadat Jumbo-Visma bij de mannen uitgroeide van een klein ploegje naar een absoluut topteam, wil het in het vrouwenwielrennen de beste ploeg ter wereld worden. in 2021 zal Jumbo-Visma voor het eerst met een vrouwenploeg voor de dag komen. Met Marianne Vos als gekende kopvrouw. Ook Julie Van de Velde zal voor dit team rijden.

Om de ambities waar te maken, moeten er natuurlijk de nodige middelen vrijgemaakt worden. Jumbo-Visma kan hiervoor onder meer terecht bij HEMA, dat ook al de mannenploeg, het Development Team en de schaatsploeg sponsort. HEMA heeft zich verbonden tot sponsoring van de vrouwenploeg in de koers tot 2023.

WAARDE VAN NIEUW PROJECT

"Het is geweldig dat HEMA ook de waarde van dit nieuwe project inziet", stelt General Manager Richard Plugge op de site van de Nederlandse wielerformatie. "We willen in zoveel mogelijk gebieden op het hoogste niveau presteren. Het is geweldig dat vele van onze huidige partners mee participeren."