Thomas De Gendt overtuigd dat 'zandstrooier' Roglič ooit de Tour wint: "Zaagt over slechte benen"

Thomas De Gendt heeft altijd wel een interessante kijk op de dingen. Over Primož Roglič, de nummer twee van de Tour en nummer één van de Vuelta, heeft hij ook eens zijn licht laten schijnen. De Gendt ziet de Sloveen zeker wel eens op het hoogste schavotje staan in de Tour.

Het is in de podcast De Tribune dat De Gendt zijn licht laat schijnen op Roglič. "Ik zie hem heel dikwijls in het peloton. Hij praat wel eens met mij en dan leer ik hem kennen als een zandstrooier. Dan zaagt hij over slechte benen, maar 3 of 4 uur later rijdt hij wel als winnaar over de streep."

MOOI PALMARES

Het doet De Gendt geloven dat de klassementsrenner van Jumbo-Visma nog lang niet aan zijn plafond zit. "Volgens mij weet Roglič nog niet half hoe sterk hij is. Vergeet niet dat hij niet zo lang meedraait in de wielersport. Als hij dit niveau aanhoudt, gaat hij op korte tijd nog een mooi palmares bij mekaar koersen."

Met dan ook de Ronde van Frankrijk op dat palmares? "Die gaat ertussen staan op het einde van zijn carrière. Daar ben ik van overtuigd. "