De Gendt moet één renner laten voorgaan als meest actieve renner van het peloton

Thomas De Gendt is een renner die niet alleen kilometers in de ontsnapping verzamelt, hij verzamelt ook koersdagen.

Vorig jaar reed De Gendt nog alle drie de grote rondes in hetzelfde jaar. In de Tour won hij op indrukwekkende wijze de etappe met aankomst in Saint-Etienne.

Het afgelopen seizoen reed De Gendt de Giro en de Tour, geen drie want de Giro en de Vuelta rijden was onmogelijk aangezien ze met elkaar overlapten.

Toch wist de baroudeur 69 koersdagen te verzamelen het afgelopen seizoen. Daar zijn ook enkele koersdagen van voor de coronacrisis bij maar met de Ronde van Polen, de Dauphiné, Tour de France en Giro d'Italia was zijn programma vanaf augustus toch ook niet min.

Bilbao spant de kroon

Met 69 koersdagen grijpt De Gendt net naast de titel van renner met de meeste koersdagen dti seizoen. De Spanjaard Pello Bilbao heeft met 71 koersdagen namelijk 2 koersdagen meer.

Er is niet zo veel verschil in het koersschema van beide heren, op één punt na: Bilbao reed zowel het WK op de weg als de tijdrit mee, als tussendoortje tussen twee grote rondes. Voor De Gendt was geen plaats op het WK.

Met Michael Valgren en Michael Morkov staan twee Denen ook op 69 koersdagen.