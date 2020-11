🎥 Grote cactus bezorgt wielrenner letterlijk en figuurlijk netelige situatie: bezoek aan ziekenhuis noodzakelijk

Het leven zoals het is als je wielrenner bent: tal van hindernissen kan je onderweg tegenkomen. Een verkeerseiland, een scherpe bocht, ook contact met een stoeprand kan je ten val brengen. In het geval van Diego Moreno was zo'n hindernis een cactus.

De Argentijnse amateurrenner zag tijdens een wielerwedstrijd een oneffendheid in het wegdek te laat en kwam ten val. En waar belandde Moreno juist? Jawel, in een middenberm vol cactussen. Het was dan ook juist een grote cactus waar hij tegen aanvloog. De stekels van de cactus plakten op zijn lichaam en geraakten daar niet zomaar af. Er zat niets anders op voor de wielrenner dan naar een plaatselijk ziekenhuis te gaan, waar de dokters hem uit zijn lijden konden verlossen. Bekijk hieronder de video van Newsflare waarin te zien is in welke netelige situatie Moreno zich bevindt na zijn valpartij.