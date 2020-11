Geloof in Guillaume Martin is groot bij Cofidis en de verwachtingen zijn hoog: "Voorlopig is het me nog niet gelukt"

Na zijn vertrek bij Circus-Wanty Gobert wilde Guillaume Martin in de grote ronden schitteren bij Cofidis. Hij heeft het zeker niet onaardig gedaan, met een elfde plek in de Tour en winst van het bergklassement in de Vuelta. De ploeg verwacht nog meer van hem de volgende jaren.

Cédric Vasseur heeft zijn vertrouwen in Martin al uitgesproken. Dat brengt natuurlijk ook hoge verwachtingen met zich mee. Stiekem zouden ze bij Cofidis hopen op een top vijf-notering in de Tour. "Voorlopig is het me nog niet gelukt om in de top vijf te eindigen. Het is zeker realistischer dat ik daar ooit in slaag dan dat ik de sprint op de Champs-Elysées ga winnen", reageert Guillaume Martin bij Eurosport.

De Fransman is alvast blij met het geschonken vertrouwen en denkt ook dat het geen utopie is om in de Ronde van Frankrijk zo'n hoge positie in te nemen; "In de Dauphiné werd ik derde en eindigde ik voor Pogačar. Dat zijn elementen die er op wijzen dat het denkbaar is dat ik ooit top vijf rijd in de Tour."

Ik heb veel goesting voor 2021

Wie weet kan het al in de nabije toekomst, in 2021 bijvoorbeeld. "Het is zeker niet verboden om op het klassement te blijven mikken in de Tour. Ik heb veel goesting voor 2021."