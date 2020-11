Nederlander Langeveld maakt gebruik van ingevoerde regel en blijft langer bij EF Pro Cycling

Sebastian Langeveld gaat nog een jaar langer door in het peloton. De inmiddels 35-jarige Nederlander heeft voor één seizoen bijgetekend bij zijn huidige ploeg EF Pro Cycling. Dat heeft zich ertoe verbonden zijn huidige renners niet te laten vallen.

EF Pro Cycling had eerder laten weten dat renners die in de loop van dit seizoen ingeleverd hebben door de coronacrisis zeker kunnen bijtekenen voor één jaar. Sebastian Langeveld lijkt van die mogelijkheid gebruikt te hebben gemeaakt, want hij blijft dus nog een jaartje langer bij de Amerikaanse ploeg.

Bij EF Pro Cycling weten ze ondertussen wel wat ze aan Langeveld hebben en wat hij het team bijbrengt. Het zal in 2021 al zijn achtste seizoen zijn bij EF. Langeveld weet alvast dat hij bij EF in het gezelschap kan vertoeven van enkele landgenoten.

We are happy to report that @sebaslangeveld will be riding one more year with @EFprocycling after extending his contract, in which will be his eighth season with the American WorldTour squad!



Met Langeveld is het vooral rekening houden in de klassiekers. Vorig jaar eindigde hij tiende in Parijs-Roubaix. In diezelfde klassieker stond hij in 2017 nog het podium. In 2011 won Sebastian Langeveld de Omloop Het Nieuwsblad.