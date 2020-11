Optelsom verschillen grote rondes dit jaar kleiner dan ooit

Het verschil tussen de nummer één en de nummer twee in een grote ronde was dit jaar gemiddeld 40 seconden. De optelsom van alle verschillen komt op 2 minuten en 2 seconden, extreem weinig.

Het is niet zelfdzaam dat het verschil aan het einde van een grote ronde groter is dan 2 minuten, maar niet in 2020. De optelsom van alle verschillen tussen nummer 1 en nummer 2 bedraagt amper 2:02.

Vorig jaar was dat verschil 4:49, toen won Roglic de Vuelta met 2:33 voorsprong op Alejandro Valverde.

Het grootste tijdverschil van de afgelopen 10 jaar zagen we in 2014, toen de optelsom 11:45 bedroeg. Vooral in de Tour werd er toen met minuten gespeeld want Nibali won die Ronde van Frankrijk met maar liefst 7:37 op Jean-Christophe Peraud. In de Vuelta draaide een duel tussen Contador en Froome uit op een overwinning van de Spanjaard met een verschil van 1:10.

De kleinste optelsom, het laagste gemiddelde... Geenenkele grote ronde had een verschil van een minuut tussen de nummers 1 en 2. We hebben dit jaar echt kunnen genieten van grote rondes waarin er elke etappe gestreden werd voor de leiderstrui.