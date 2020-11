Perfecte start zette Bennett op weg naar topseizoen: "Even nerveus als Almeida, Keisse en Mørkøv waren ongelooflijk"

Het binnenhalen van Sam Bennett bleek weer een schitterende zet van Patrick Lefevere. Deceuninck-Quick.Step was met de Ierse sprinter dikwijls aan het feest. Het begon allemaal met die ritzege in de openingsetappe van de Tour Down Under.

Sam Bennett blikt nog eens terug op die 21ste januari. "Ik voelde veel druk. Ik zat in het team van mijn dromen en wilde het vertrouwen in mij terugbetalen. Ik had tijdens mijn carrière hard gewerkt om in die positie te geraken. Ik herinner me nog dat het de eerste WorldTour-koers van João Almeida was. Ik zag hoe zenuwachtig hij was en dacht: "Ik ben even nerveus als hem. Dat is toch zot! Het was als een eerste schooldag voor ons beiden."

Gelukkig beschikt Deceuninck-Quick.Step ook over renners die het klappen van de zweep kennen als geen ander. "Iljo Keisse en Michael Mørkøv waren ongelooflijk. Hoe zijn hun ervaring deelden met de rest was cruciaal voor de uitkomst. Terwijl andere ploegen al vroeg een mannetje opgebruikten, waren wij aan het wachten, wachten, wachten."

EERSTE OVERWINNING OP EERSTE KOERSDAG

Het was kwestie van goed te timen en het natuurlijk af te maken aan de finish. "De jongens deden een perfecte lead-out en ik pakte de overwinning in Tanunda. Nadat ik over de streep kwam, kon ik niet geloven dat we op de eerste koersdag al een eerste overwinning beet hadden. Het was superbelangrijk voor het vertrouwen, niet alleen van mezelf, maar van de hele ploeg."