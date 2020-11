Aanrijding Joop Zoetemelk bijna twee maand geleden: "Fietsen is mooi, maar dat gaat niet met die rechterhand"

Het was op de laatste dag van de Tour dat ex-winnaar Joop Zoetemelk op de fiets werd aangereden door een wagen. Pas na ruim een week mocht hij het ziekenhuis verlaten. Dat was ook lang niet het einde van het verhaal voor de voormalige wielerkampioen.

In het AD vertelt Zoetemelk over hoe het nu met hem gaat. "De spieren en zenuwen zijn beschadigd. De vingers van mijn linkerhand kan ik buigen en met links kan ik iets vastpakken, maar met rechts niet." Aangezien hij rechtshandig is, is dat wel lastig.

3 KEER PER WEEK NAAR FYSIO

Uiteraard wordt hij nog nu nog verder begeleid. "Ik moet drie keer in de week naar de fysiotherapeut. Verder kan ik wat rond het huis lopen, televisie kijken of boeken lezen. Mijn vrouw zegt ook: 'We nemen het zoals het is en gaan gewoon verder.' Dus dat doen we dan maar."

Opnieuw op de fiets kruipen zit er voorlopig helaas nog niet in. "Natuurlijk fietsen is mooi, maar dat gaat niet met die rechterhand. In het voorjaar zien we wel of het gaat."