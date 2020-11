Cofidis versterkt zich met ervaren Luxemburger van BORA

De 34-jarige Luwemburger Jempy Ducker zal volgend seizoen de kleuren van Cofidis verdedigen. Drucker komt over van BORA waar hij mocht beschikken.

Drucker is met zijn 34 lentes een ervaren rot in het vak. Via het veldrijden kwam hij op de weg terecht, hij begon namelijk bij Fidea. Daarna reed hij ook nog voor het Belgische procontinentale Veranda's Willems en Wanty. Sinds 2015 rijdt hij voor een WorldTour-ploeg. Na 4 jaar BMC trok hij voor twee jaar naar BORA. In 2021 wordt dat dus Cofidis.

Ducker is een zeer veelzijdige renner en won in het verleden een etappe in de Ronde van Spanje. In Brugge-De Panne van dit seizoen werd hij 5e, een memorabele windeditie. "Ik kan Viviani helpen in de sprints maar ook Guillaume Martin helpen tijdens een rittenkoers", laat Drucker weten.