Lefevere laat het niet bij schorsing van negen maanden voor Groenewegen: "Gerechtelijke molen doet zijn werk"

Dat de disciplinaire commissie van de UCI Dylan Groenewegen 9 maanden geschorst heeft, daarover heeft Patrick Lefevere weinig te zeggen. Maar hij gaat wel verder met de gerechtelijke stappen die hij meteen na de val dreigde te ondernemen.

"Ik kan er weinig over zeggen want anders krijg ik opnieuw heel Nederland op mijn dak", reageert Lefevere bij Sporza. "Mensen kunnen het onderscheid niet maken tussen een grote fout, een aanslag of een duwtje, dat kunnen de renners veel beter."

Bij de UCI is de zaak afgehandeld, maar voor de rechtbank nog niet. "Fabio heeft advocaten in de arm genomen en wij ook. Europ Assistance heeft ons goed geholpen en nu gaan we verder. De gerechtelijke molen doet zijn werk. Maar Groenewegen is niet de enige schuldige", klinkt het bij de flamboyante ploegleider.

Want Lefevere wijst ook met een beschuldigend vingertje naar de UCI en de vakbonden. "Er is iemand die dat parcours goedkeurt: de UCI. Ondanks vele verwittigingen van anderen blijven ze die streep daar leggen. Maar de CPA, AIGCP... zij moeten ook de ballen hebben om op te treden. Ik ben het beu om dat altijd alleen te doen", besluit de teammanager van Deceuninck-Quick.Step.