Trekt winnaar op Mont Ventoux naar Ineos? 'Makelaar wil contract ontbinden'

Het regent contractverlengingen in het peloton. Maar ook renners die nog onder contract staan zouden liefst naar een andere ploeg gaan, of toch de makelaar van die renner.

Want het spaanse El Mundo meldt dat Aleksandr Vlasov volgend seizoen misschien wel voor Ineos al rijden. Voorlopg rijdt de 24-jarige Vlasov bij Astana, waar hij een uitstekend seizoen reed met onder anddere een overwinning in de Mont Ventoux Dénivelé en 4 top-10 plaatsen in de Vuelta.

Makelaar Giuseppe Acquadro zou aan het onderhandelen zijn om het nog één jaar durende contract van Vlasov te ontbinden zodat zijn poulain naar Ineos kan gaan. Met die overstap zou Acquadro zich niet populair maken bij de ploegleiding van Astana.

Vreemd aangezien er met Fraille, de gebroeders Izagirre, Aranburu en enkele andere renners nog enkele Astana-renners in de portefeuille van de makelaar zitten.