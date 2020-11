Girowinnaar moet net door zijn eindzege auto kopen voor zijn broer: "Nooit wedden... Ook niet tegen jezelf"

Tot kort voor zijn eindzege was de man die in Milaan de roze trui aan mocht trekken er nog van overtuigd dat hij de Giro niet ging winnen. Dat blijkt uit een weddenschap die Tao Geoghegan Hart afsloot met zijn broer. Resultaat is dat de renner van Ineos een dure belofte moest nakomen.

Tao Geoghegan Hart won de vijftiende etappe in de Giro. Die ritzege alleen vond hij al prachtig. Zijn broer Bede vertelde hem na die rit dat Tao wel eens op weg kon zijn naar de Girozege. Tao vond het op dat moment een belachelijk overdreven gedachte en was er zeker van dat hij de Giro niet zou winnen. Tao en Bede sloten dus een weddenschap af. Als Tao toch de Giro op zijn naam zou schrijven, zou hij Bede een auto cadeau moeten doen. En ja hoor, iets meer dan een week later bereikte Tao Geoghegan Hart aankomstplaats Milaan als de beste renner in het klassement, nadat hij in de afsluitende tijdrit afstand nam van Hindley. Dit bericht bekijken op Instagram Tao Geoghegan Hart (@taogeogheganhart) Bede Geoghegan Hart zag het graag gebeuren, want hij kon uitkijken naar een nieuwe wagen. Tao heeft inmiddels zijn belofte waargemaakt, blijkt uit een foto op Instagram. Hij schreef er ook nog een wijze boodschap bij. "Nooit wedden, kinderen... Ook niet tegen jezelf."