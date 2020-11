Richard Carapaz heeft een doel voor volgend seizoen: "Het is een enorme kans"

Richard Carapaz heeft er een uitstekend jaar opzitten. In de Tour de France liet hij enkele knappe dingen en in de Vuelta kwam hij zeer dicht bij eindwinst, maar was de Sloveen Roglic net iets sterker.

Carapaz is nu terug in Ecuador en op een persconferentie gaf hij meer uitleg over het voorbije seizoen. "Het werd een speciaal jaar. We hebben veel succes gehad op korte tijd, dus beeldt u in wat we kunnen bereiken in drie of vijf jaar", aldus Carapaz.

Carapaz wil ooit voor winst gaan in de Tour de France, maar volgend seizoen heeft hij ook een andere wedstrijd met rood aangestipt. "De Olympische Spelen zijn een doel, want het is een enorme kans. Niet alleen als renner, maar ook als Ecuadoriaan, omdat je de kleuren van jouw vlag kan verdedigen", staat te lezen bij Cyclingnews.