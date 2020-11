Heugelijk nieuws voor Dylan Groenewegen in deze moeilijke periode: Nederlander en zijn vriendin krijgen een zoontje

Op sportief vlak gaat Dylan Groenewegen door een moeilijke periode, maar de Nederlandse sprinter krijgt nu iets waar hij zich aan kan optrekken. De renner van Jumbo-Visma zal namelijk vader worden.

Geweldig nieuws voor Dylan Groenewegen en zijn vriendin Nine Storms. Zij worden namelijk de ouders van een zoontje. Nine maakte het nieuws zelf bekend via Instagram. Het wordt hun eerste kindje.

Het is iets waar Groenewegen zich aan kan optrekken, want enkele dagen geleden werd de Nederlandse sprinter voor 9 maanden geschorst na het incident in de Ronde van Polen. Door zijn manoeuvre ging Fabio Jakobsen hard tegen de vlakte en de renner van Deceuninck–Quick-Step lag zelfs een tijdje in een coma.