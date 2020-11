24-jarige Brit verlaat Team Ineos Grenadiers en gaat bij Total Direct Energie aan de slag

Een opvallende transfer in de wielerwereld. De 24-jarige Chris Lawless verlaat Team Ineos Grenadiers om bij Total Direct Energie aan de slag te gaan. Lawless is een Britse sprinter en liet in het verleden al enkele mooie dingen zien.

Zo werd hij in 2018 en 2019 nog derde in de scheldeprijs en vorig jaar won hij ook het eindklassement van de Ronde van Yorkshire. Lawless tekende een contract voor één seizoen bij de Franse wielerploeg.

We'd like to wish @ChrisLawless95 good luck as he moves to @TDE_ProCycling next season. Thanks for some great memories like this 🤝 https://t.co/LEyFXB0iVL pic.twitter.com/2Ftw2kQYwH