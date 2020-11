Circus-Wanty Gobert stelt komst van Baptiste Planckaert voor en versterkt Italiaanse garde

Ervaring uit eigen land en zuiders klimtalent. Dat is de stempel die nieuwkomers Baptiste Planckaert (32) en Lorenzo Rota (25) dragen bij hun komst naar Circus-Wanty Gobert. De Belgische ploeg heeft officieel bekendgemaakt dat het in 2021 een beroep zal doen op hun diensten.

Beiden hebben een contract getekend tot het einde van 2022. Baptiste Planckaert, die dit jaar een sleutelbeenbreuk opliep bij een val, komt over van Bingoal-Wallonie Bruxelles. "2020 was een moeilijk jaar voor mij, dus was ik blij dat de overeenkomst met Circus-Wanty Gobert snel geklonken was. Ik was op zoek naar een iets beter programma en verandering van lucht", verklaart Planckaert zijn overstap.

Lorenzo Rota reed dit jaar voor Vini-Zabù en de vier vorige seizoenen voor Bardiani, ploegen uit zijn thuisland dus. Hij is de derde Italiaan die deel zal uitmaken van het Circus-Wanty Gobert van 2021. Voor hem is het dus een nieuwe stap in zijn carrière. "Bij Circus-Wanty Gobert krijg ik daar de kans toe en ik ben er erg dankbaar voor. Deze eerste ervaring in een buitenlands team is een droom die uitkomt."

Rota mikt onder andere op wedstrijden als de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl. "Gezien zijn sterk voorjaar, zijn jonge leeftijd en progressie hebben we ons oog op de Lorenzo Rota laten vallen", aldus Hilaire Van der Schueren. Planckaert kon al langer op de interesse van het team rekenen. "We houden Baptiste Planckaert al een lange tijd in het oog en nu heeft hij eindelijk voor ons gekozen."