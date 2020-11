Ervaren Fransman krijgt geen duidelijkheid over zijn toekomst: "Ik voel mij niet klaar om te stoppen"

De 33-jarige Fransman Anthony Roux heeft er al een mooie carrière opzitten, maar zijn toekomst in de wielersport is voorlopig nog onzeker. Hij heeft namelijk nog niets gehoord over een nieuw contract.

Anthony Roux rijdt al heel zijn profcarrière voor het Franse Groupama-FDJ, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. Hij heeft namelijk nog geen nieuws gekregen over een nieuw contract en zijn huidig contract loopt af. Het zorgt voor een enorme onzekerheid bij Roux, want hij wil nog niet stoppen. "Het is nog een onzekere toekomst. Ik ben mij aan het voorbereiden op slecht nieuws, maar ik wil nog niet stoppen", vertelde Roux bij L'Est Républicain. In het verleden won Roux nog een rit in de Vuelta en hij werd enkele jaren geleden nog Frans kampioen.