Iljo Keisse is teleurgesteld dat de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent niet kon doorgaan: "Was één van mijn laatste kansen"

Geen Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent dit seizoen. Door het coronavirus moest er een virtuele editie georganiseerd worden. Iljo Keisse vindt het jammer, want hij beseft dat het één van zijn laatste kansen was.

In een interview bij Sporza legde Iljo Keisse uit dat hij niet eeuwig gaat blijven koersen. "Volgende maand word ik 38 jaar oud, maar nadat ik 40 ben geworden moet het niet meer voor mij. Deze editie was dus één van mijn laatste kansen", legde Keisse uit.

Hopelijk kan de zesdaagse volgend seizoen wel terug doorgaan, want anders wordt het een afscheid in mineur voor Iljo Keisse. "2021 en misschien 2022 zullen de laatste keren zijn dat ik in het Kuipke zal rijden. Ik wilde altijd graag stoppen op de slotdag van de zesdaagse", aldus de renner van Deceuninck-Quick-Step.