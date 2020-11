Opvallende uitspraak van Julian Alaphilippe: "Als ik slechts één wedstrijd zou mogen kiezen om te winnen, zou het deze wedstrijd zijn"

Julian Alaphilippe heeft er een uitstekend seizoen opzitten. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step werd onder meer wereldkampioen, maar als hij slechts één wedstrijd zou mogen kiezen om te winnen, zou het de Tour de France zijn.

Julian Alaphilippe had een interview bij Bistrot Vélo, een programma van Eurosport. Daar had de Franse wereldkampioen het onder meer over de Tour de France. Als hij één wedstrijd moet kiezen, zou hij graag de grote ronde winnen.

"Ik zeg niet dat ik het ga winnen, maar als ik slechts één wedstrijd zou mogen kiezen, is het de Tour de France", legde Alaphilippe uit in het interview. "Het parcours van de Tour in 2021 is leuk en de eerste ritten moeten mij liggen", aldus de wereldkampioen.