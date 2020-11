Patrick Lefevere sprak ooit met Wout van Aert, maar wat met Mathieu van der Poel? "Broers Roodhooft dachten wellicht dat er iets achter zat"

Patrick Lefevere is altijd duidelijk en eerlijk in zijn communicatie en dat is ook anno 2020 niet anders. Hij gaf al meermaals toe dat hij ooit praatte met Wout Van Aert, maar had hij nooit interesse in dat andere goudhaantje?

"Ik heb nooit rechtstreeks onderhandeld met Mathieu. Ik had wel altijd een goede relatie met zijn vader Adri, die nog enkele jaren bij me reed", aldus Lefevere bij Sporza. Geen deal "Ik heb wel eens met de broers Roodhooft zelf gesproken en hen gevraagd of ze niet wilden bij ons komen. Maar ze dachten wellicht dat er iets anders achter zat. Dat ik Mathieu wou of zo? Maar dat was mijn bedoeling niet." Tot een deal met de broers kwam het niet: "Ze verkozen om zelf verder te doen. En ik kan niet zeggen dat ze het slecht doen ... Het is wat het is."