Patrick Lefevere zat enkele jaren geleden rond de tafel met Wout van Aert, maar wilde niet tussen hem en Nuyens komen: "Ik wil geen proces"

Patrick Lefevere zou enkele jaren geleden rond de tafel gezeten hebben met Wout van Aert. De Belgische renner had toen echter nog een contract bij Nick Nuyens en de manager van Deceuninck-Quick-Step wilde er niet in tussenkomen.

Patrick Lefevere vertelde het verhaal in een interview bij Sporza. "Ik heb drie jaar geleden rond de tafel gezeten met Wout van Aert, zonder dat er managers bij waren. Hij had echter nog een contract bij de ploeg van Nick Nuyens", vertelde Lefevere.

De manager van Deceuninck–Quick-Step had al eens ruzie met de UCI en had dan ook geen zin in een proces. "Ik zei: "Wout, als jij mij kan laten zien dat je vrij bent, kunnen we onderhandelen. Ik wil niet tussen jou en Nuyens komen en ik wil geen proces"", aldus Lefevere.