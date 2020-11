Rittenkoers op Aziatische bodem nu al afgelast door corona

Organisatoren van koersen in het begin van 2021 moeten zich er over buigen of het wel mogelijk is om nu al te organiseren. De Tour de Langkawi is steevast een bijzondere afspraak op de wielerkalender in februari. In 2021 zal de rittenkoers echter niet kunnen doorgaan.

Die beslissing is nu al genomen. Het besluit is er gekomen na overleg tussen de federatie in Maleisië en de overheidsinstanties. Het coronavirus laat niet toe dat de editie van 2021 kan plaatsvinden. In 2022 zal de Tour de Langkawi wel weer georganiseerd worden. REISVERKEER PROBLEMATISCH De Tour de Langkawi is een rittenkoers die sinds 1996 op de internationale wielerkalender staat en wordt sindsdien elk jaar geleden in Maleisië. Dat het een Aziatische koers is, maakte het nog wat problematischer om binnen enkele maanden al te organiseren. Renners vanuit alle hoeken van de wereld zouden dan naar Maleisië moeten komen. Dat is in de gegeven omstandigheden toch niet de meest ideale situatie. De Italiaan Danilo Celano blijft zo nog een jaartje langer de laatste winnaar van de rittenkoers.