Werken in Oostende zijn al begonnen, maar: "Niet zeker of WK veldrijden zal plaatsvinden"

Het WK veldrijden in Oostende eind januari 2021? De werken zijn al begonnen, maar zekerheid is er nog steeds niet.

In principe moet het WK veldrijden eind januari 2021 plaatsvinden in Oostende. In tijden van corona is echter niets zeker en er was al overleg tussen de UCI en de autoriteiten.

Ondertussen is er al begonnen met de opbouw van het parcours aan de Wellingtonrenbaan in de Koningin der Badsteden.

Nog geen zekerheid

Maar: zekerheid is er nog niet. "Het zal sowieso zonder publiek zijn", klinkt het bij de organisatoren in Het Nieuwsblad.

Burgemeester Tommelein houdt zich voorlopig op de vlakte: "We zijn nog in gesprek met alle betrokken partijen. Dat er al gebouwd wordt aan het parcours? Dat wil niks zeggen. We zijn er nog niet uit."