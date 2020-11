Optornen tegen de kritiek: vijf grote namen willen criticasters lik op stuk geven in 2021

Het belooft een heel belangrijk wielerjaar te worden in 2021. Voor de ene renner al belangrijker dan de andere. Er zijn een aantal grote namen die in 2020 heel wat kritiek moesten slikken. Die van tafel vegen wordt hun grote opdracht het volgende seizoen.

FABIO ARU

Zoekt al jaren naar de vorm waarmee hij in 2015 de Vuelta won. Zakte dit jaar in de Tour weer compleet door het ijs en moest in de negende rit opgeven. Kreeg zelfs kritiek uit eigen ploeg UAE en werd een gebrek aan doorzettingsvermogen verweten. Zal hoogst waarschijnlijk in '21 bij een andere ploeg rijden. Een nieuwe omgeving kan hem misschien wel deugd doen.

CHRISTOPHER FROOME

Zijn tijdperk bij Sky/Ineos is voorbij en begin aan een nieuw avontuur bij Israel Start-Up Nation. Velen denken echter dat zijn tijdperk in het geheel voorbij is en hij nooit meer een grote ronde zal winnen. Kreeg op sociale media naar eigen zeggen veel berichten van mensen die zeggen dat hij er beter mee ophoudt. Wil echter nog vol voor een vijfde Tourzege gaan.

THIBAUT PINOT

Zijn verhaal in de Tour begint stilaan tragische vormen aan te nemen. Ging vorig jaar boven de limiet, met alweer een opgave tot gevolg. Kon dit jaar in de Tour nooit een rol van betekenis spelen en stapte in de Vuelta al na twee dagen af. In Frankrijk beginnen ze stilaan de hoop op te geven om hem nog eens op het Tourpodium te zien staan. Aan hem om het tegendeel te bewijzen.

PETER SAGAN

Wist meer dan een jaar lang niet te winnen. Ereplaatsen werden als onvoldoende beschouwd, zijn motivatie werd in de media vaak in vraag gesteld. Antwoordde al met een fenomenale ritzege in de Giro. Zei toen dat de criticasters zullen zwijgen, voor even. Haalde het dus zelf al aan: volgt er in 2021 opnieuw een langere periode zonder zege, kan de kritiek weer aanzwengelen.

ELIA VIVIANI

Trapte na zijn vertrek bij Deceuninck-Quick.Step geen deuk in een pak boter. Had er een sterk 2019 opzitten en hoopte ook bij Cofidis regelmatig aan het feest te zijn, maar moest het in 2020 zonder overwinning stellen. In Tour en Giro geraakte hij nooit dichter dan een vierde plaats. Heeft zelf al aangegeven dat het beter moet.