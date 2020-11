Ploegen met eigen DNA: Mitchelton-Scott behoudt Nieuw-Zeelanders, Astana verwelkomt Kazachse talenten

Een eigen identiteit hebben is belangrijk voor wielerploegen en dat hebben Mitchelton-Scott en Astana zeker. Vaak gaat dat ook samen met x aantal renners die dezelfde nationaliteit hebben. Bij Mitchelton-Scott is er een Nieuw-Zeelandse garde. Wie Astana zegt, zegt Kazakhstan.

Mitchelton-Scott is een Australische formatie, maar ook Nieuw-Zeeland is niet ver weg bij de WorldTour-ploeg. Vier Nieuw-Zeelanders hebben bijgetekend. Bij de mannen gaat het over Dion Smith, Jack Bauer en Sam Bewley. Zij blijven nog zeker twee jaar aan boord. Bij de vrouwenploeg heeft Georgia Williams voor een jaar bijgetekend.

Astana verwelkomt dan weer twee jonge talenten. Gleb Brussenskiy en Yevgeniy Fedorov zijn allebei 20 en hebben ook beiden de Kazachse nationaliteit. Zij zullen bij Astana-Premier Tech hun eerste stappen zetten in de professionele wielersport.

OOK 6 CONTRACTVERLENGINGEN BIJ ASTANA

Daarnaast is ook met zes huidige Astana-renners een overeenkomst bereikt om op post te blijven. Gidich, Gruzdev, Natarovm, Stalnov en Zakharov hebben allen voor één jaar bijgetekend. Pronskiy blijft zeker nog twee seizoenen.